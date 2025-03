Nos guste o no la taurtomaquia, comparar el mercado español con una corrida de toros no es ‘descabellado’. Complejo, espectacular, apasionante y hasta, a veces, irracional y cruel. En tan difícil contexto, los fabricantes tratan de apuntar bien sus tiros para no quedarse fuera de juego. De esta guisa, merece la pena reparar en las marcas del grupo Chery que desde hace un año operan en España: Omoda y Jaecoo. Las dos han llegado con fuerza a esta corrida y, sin duda, merecen las dos orejas y el rabo.

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid fue el escenario de la celebración del primer aniversario de las operaciones de Omoda y Jaecoo en España. Les contemplan más de 10.000 unidades vendidas (y eso que solo contaban con dos modelos, el Omoda 5 y el Jaecoo 7), y en una fiesta multitudinaria pusieron sobre la arena de Las Ventas toda su maestría para una gran faena. Paseillo y salida a hombros para ver el debut del nuevo Omoda 9, el súper híbrido con el que la marca apuntalará su oferta en nuestro mercado en este 2025. Un modelo que abre el camino a numerosas novedades como serán el Omoda 7, el Jaecoo 8 y el Jaecoo 5, que ya están en toriles esperando a debutar.