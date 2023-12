Seguro que alguna vez te has preguntado cuáles son los requisitos para ser profesor de autoescuela, y es que muchas personas dicen que has de estar en posesión de todos los permisos de conducir o incluso no haber tenido ningún fallo cuando te los estabas sacando, mientras que otros defienden que simplemente no debes haber cometido nunca ninguna infracción. Sin embargo, es todo más sencillo de lo que crees y te lo contamos más abajo.