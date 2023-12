La DGT , como es lógico, va a poner especial interés en vigilar a los conductores durante estas fechas, y lo hará con numerosos controles de alcoholemia ayudándose de otros organismos como la Guardia Civil o la Policía . Te recomendamos que estas navidades (y siempre que hayas bebido) no cojas el coche si estás bajo los efectos del alcohol , pues no solo importa la multa a la que te enfrentas sino el peligro que supones para los demás .

Las cenas con los amigos , con los compañeros de trabajo o incluso con la familia suelen ir acompañadas de alguna que otra cerveza o de un par de copas de vino . Si estas navidades tienes programada alguna cena o comida de este estilo sé previsor y no lleves el coche , o al menos no lo conduzcas una vez hayas consumido alcohol .

Por ley, todos los conductores de un vehículo están obligados a someterse a un control de alcoholemia si un agente lo solicita, y en caso de no querer hacerlo la sanción es de 1.000 euros , retirada de 6 puntos e incluso podrías enfrentarte a 1 año de cárcel, por lo que, hayas bebido o no, lo mejor es que soples si te lo están exigiendo.

Seguro que alguna vez has escuchado que existen algunos trucos para no dar positivo en un control de alcoholemia, como hacer flexiones, mascar chicle o beber mucha agua. Lo cierto es que, aunque pueda parecer mentira, no existe truco que valga para engañar al alcoholímetro si has bebido, por lo que tu esfuerzo será en vano.

Muchos conductores creen que estas estrategias dan resultado y les librarán de una multa en un control, pero lo cierto es que no. Si no lo sabías, la tasa máxima de alcohol permitida en los conductores es de 0,5 (en sangre) o de 0,25 en aire espirado. Si además eres conductor novel la tasa se reduce a 0,3 y 0,15 respectivamente. No obstante, la única tasa con la que vas a circular seguro 0,0%.