Desde su lanzamiento al mercado el Renault Austral no ha parado de cosechar éxitos, pero sin lugar a dudas uno de los mayores reconocimientos es su candidatura a Coche del Año en Europa 2023 (Car of The Year). Sus motores híbridos, el atractivo diseño exterior y el moderno espacio interior, además de la tecnología punta empleada en sus sistemas de infoentretenimiento y seguridad, son algunos de los aspectos que han llevado al SUV francés a la final del galardón continental.