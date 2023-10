Sakura, el coche que Nissan querría vender en Europa y no puede

Mientras la legislación europea sigue en su cruzada de salvar al planeta, el resto del mundo camina a otro paso, a otro ritmo. ¿Inconscientes? Tal vez, pero lo que está claro es que con las normativas europeas la movilidad sostenible está perdiendo muchas oportunidades de avanzar. El último ejemplo con el que me he topado es el Nissan Sakura, un ‘kei car’ de los de siempre que debería tener cabida en la movilidad urbana europea... y que no la puede tener. Un coche que el más vendido en su segmento.

La reglamentación obliga, y el Sakura, una gran solución para las urbes congestionadas, deberá contentarse con ser un vehículo solo para Japón. En una sociedad ordenada como la nipona, este tipo de vehículos pequeños, eléctricos y manejables, tienen un protagonismo destacado. Ayudan a evitar las habituales congestiones en Tokyo y sus aledaños y, sobre todo, ofrecen eficiencia, comodidad y sensación de movilidad.