$!¿Salón de Ginebra en Qatar? Sí, hemos estado, y te lo contamos

Omoda presenta su modelo Omoda 5 (que llega a España este final de año) con sus versiones de gasolina y 100% eléctrica. Junto a ellos, la gama Tiggo de Chery (que vendrá en un futuro a Europa como tercera marca) y los modelos Jaecoo 7 y Jaecoo 9 . Chery también ha traído a Qatar su gama Exeed , con sus modelos hibridos y de combustión com el RX y con la apuesta por los premium eléctricos de la submarca Exlantix , la berlina ES y el SUV ET .

También están en Doha los modelos de Lynk & Co. Más allá del 01 Pro con tracción total y motor turbo de dos litros, la marca perteneciente al Grupo Geely muestra el Lynk & Co 03+, con sus 265 CV de potencia (motor turbo de gasolina), el 05 Hyper Halo con su propulsor de 4 cilindros turbo de 254 CV (otro de gasolina) y el Lynk & Co 09 Ultra, un SUV de grandes dimensiones alimentado por motor de gasolina de 254 CV.