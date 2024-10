Arranca el Salón Internacional del Automóvil de París

Hoy abre sus puertas en el recinto de la Puerta de Versailles, para la prensa especializada, una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil de París (el Mondial de l’Auto como le llaman). Se trata de una cita que intenta preservar esa etiqueta ‘mundial’ aunque en realidad es un bello escenario para confrontar la tendencia actual del sector: Europa contra China. En pleno debate por los aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China, el pulso está servido. La muestra se celebrará del 14 al 20 de octubre.

En esta edición se echará en falta una buena lista de contendientes que, o bien por motivos económicos o por estrategias contrapuestas, han decidido no acudir a la muestra parisina. Y no es porque les pille mal en cuanto a lanzamiento de producto, no. Simplemente no van porque, a mi modo de ver no atienden a dar con la tecla mágica de la estrategia con el consumidor.

Ponemos falta a Mercedes-Benz, Seat y Cupra, Hyundai, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Jeep, Volvo y Polestar. Marcas importantes en el panorama mundial que este año se apean de Paris. Aunque algunos fabricantes chinos también rehusan el envite, como es el caso de MG, IM, Denza, Omoda, Jaecco, GWM, Aiways, Zeekr y Nio.

Sí contaremos con las novedades de Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Cadillac, Citröen, Dacia, Ford, Iveco, Kia, MINI, Peugeot, Renault, Skoda, Tesla y Volkswagen. Y desde la propuesta china contaremos con BYD, Xpeng, Leapmotor, Maxus, Seres (Grupo Dongfeng), Forthing, Skyworth y Hongqi.