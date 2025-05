También soñaremos con la apuesta de Renault por la electrificación con el nuevo Renault 4 y el despliegue de micromovilidad con el Mobilize Duo y el Mobilize Bento. Hyundai tampoco faltará a su cita con el Ioniq 9, del mismo modo que Ford mostrará su solución eléctrica para el Puma. Aunque no todo será eléctrico ya que la combustión sigue teniendo su proyecto de futuro, híbridos y enchufables completarán una muestra en la que Seat brillará en su 75 aniversario.

Un total de 29 marcas se dan cita esta semana en el Automobile Barcelona para mostrar todas sus novedades al gran público. Las marcas chinas están apostando por Europa y España es su puerta de entrada. En la edición 43ª del salón barcelonés contaremos con los estrenos de BYD, DR, EVO, Jaecoo, Leapmotor, Lynk & Co, MG, Omoda, Tiger, ICHX, Sportequipe, Xpeng, doce fabricantes chinos a los que hay que sumar Ebro como estandarte nacional con los modelos que producen en BCN junto a Chery Group.

Este SUV del segmento B es la gran estrella de la marca española. A partir de la plataforma y elementos del Chery Tiggo 4 , el Ebro S400 llega para ser un superventas ya que impacta directamente en los modelos de menos de 4,5 metros (mide 4,32 metros). Es el tercer modelo de Ebro, pero no será el último en llegar este año ya que también se espera la llegada del Ebro S900 .

El nuevo SUV urbano de la firma china se lanzó a principio de este año con 177 CV de potencia y una autonomía de 312 kilómetros. Incorpora la innovadora Blade Battery y la arquitectura Cell to Body (CTB), inédita en este segmento B-SUV. Las dimensiones del BYD Atto 2 son ideales para el tráfico: 4,3 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,675 metros de alto, por lo que es más corto y estrecho que el Atto 3, su hermano mayor.

El deportivo eléctrico de la marca francesa, elegido The Car Of The Year junto a su hermano Renault 5, será uno de los protagonistas del exterior del pabellón 8 durante estos días. El potente utilitario cuenta con dos versiones de potencia de 180 y 220 CV, con batería de 52 kWh que eleva hasta 380 kilómetros su autonomía. Hay cuatro versiones para el Alpine A290 y su precio arranca en 41.900 euros, llegando hasta los 46.200 euros.