Por primera vez en la historia del premio The Car of The Year, un coche chino se cuela entre los siete finalistas que pueden ganar este prestigioso galardón. Se trata del BYD Seal, que llega para torpedear a las marcas tradicionales ofreciendo toda la tecnología y ofreciendo un modelo exclusivamente eléctrico. La marca lo empareja directamente con el Tesla Model 3, aunque no se acerca demasiado en cuanto al precio.