$!The Car Of The Year 2024: El Renault Scenic, rey de Europa

Europa ha elegido rey. El Renault Scenic se ha convertido esta mañana en el Car Of The Year 2024. En una gala celebrada hoy en Ginebra (que de esta manera recuperaba el escenario tras tres años de ausencia) y en plan Eurovisión, los 59 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emitido su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa.

El Renault Scenic se ha coronado como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes BMW Serie 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Toyota C-HR y Volvo EX30. La edición de este año se presentaba más competida que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas disponían de prestaciones electrificadas, la mayoría de ellos 100% eléctricas. Al final, entre el primero y el segundo solo hubo 21 puntos de diferencia.