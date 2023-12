$!Al volante del nuevo Hyundai Santa Fe, la revolución está en marcha

Pensamos que será un éxito, no tanto por número de ventas como por aceptación de los diferentes mercados. Vamos, ya os digo que si se mete en la lista del The Car Of The Year del próximo año servidor lo va a tener muy en cuenta.

Hemos ido hasta Corea para probarlo y, ya os digo, que se trata de una excelente propuesta para los que aman conducir ‘arriba’, con la sensación todoterreno, funcionalidad familiar (versión de 5 o 7 asientos),con una comodidad de primer nivel en carretera y autopista, y con un gran despliegue tecnológico. Aunque no, todavía no plancha.