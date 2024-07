$!Audi apuesta por la combustión con el lanzamiento del nuevo A5

La gama de motores del Audi A5 arranca con un gasolina 2.0 TFSI de 150 CV, siendo éste el único motor sin la tecnología de hibridación ligera MHEV plus, capaz de mover el coche por sí mismo en modo 100% eléctrico. Dispone de ella el motore gasolina 2.0 TFSI MHEV plus de 204 CV, el diésel 2.0 TDI MHEV plus de 204 CV, y el 3.0 TFSI V6 MHEV plus de 367 CV, que completa la gama de propulsores del A5. El más potente se equipa en el modelo S5 más deportivo, que incluye incluye una puesta a punto específica para la suspensión o la dirección, entre otros elementos. Además, dispone de un diferencial trasero con sistema de vectorización de par. También se distingue por elementos deportivos en el exterior y el interior que le confieren un carácter más deportivo.