Es complicado encontrarle peros a un modelo que lo tiene todo, pero los tiene. Antes empezaremos por los puntos fuertes de esta silueta familiar de 4,77 metros de largo por, 1,85 m de ancho y 1,43 m de alto , con una distancia entre ejes de 2,82. Se encuentra en un segmento premium competido por el Mercedes-Benz Clase C o el BMW Serie 3 , ambos también con sus versiones Estate y Touring.

Si algo caracteriza a la firma de Ingolstadt es su continuismo y diseño atemporal, clásico en ciertos aspectos pero siempre al día. Sobre gustos no hay nada escrito, pero la elegancia y sofisticación del Audi S4 probado no admite dudas. La vista frontal está protagonizada por la icónica parrilla Singleframe con tramado en panal de abeja y la bella firma lumínica, opcionalmente con faros Matrix LED. Su visión premium no sería la misma sin los elementos decorativos en cromado, presentes en el marco de dicha parrilla y el splitter inferior de carácter deportivo.