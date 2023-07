BYD ofrece 6 años de garantía en sus nuevos coches eléctricos

Uno de los grandes secretos de BYD, es que no necesita a otras empresas para producir sus vehículos, ya fabrica sus propias baterías, microchips, motores y sistemas electrónicos. Y además con un nivel de excelencia extraordinario, ya que cuenta con más de 40.000 ingenieros que han creado nada menos que 50.000 patentes en este campo. Una de ellas es la denominada Blade Battery, una sofisticada batería que montan sus vehículos eléctricos y que se diferencia del resto por no tienen módulos, por no usar elementos como el cobalto, y por su innovadora estructura, que al formar parte de la propia estructura del vehículo, aumenta significativamente la rigidez, lo que repercute muy positivamente en la seguridad y el dinamismo.

Pese a todo ello, sigue siendo una marca desconocida en el viejo continente, y deberá ganarse la confianza del público poco a poco. Y para ello nada mejor que contra con una gran estructura, amplios servicios postventa y una buena garantía. Sobre este último aspecto, BYD acaba de anunciar que sus clientes podrán disfrutar de 6 años ó 150.000 km de garantía en toda su gama de vehículos de nueva energía. Esto garantiza que todos sus clientes disfruten de un servicio sin preocupaciones contando con el mejor servicio en una red comercial en plena expansión.