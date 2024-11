Probamos la gama Iveco ¡en circuito!

Iveco nos presentó su actual gama de modelos en una prueba dinámica en el Aspar Circuit de Valencia. En su trazado no sólo condujimos su gama multienergía con la última evolución del incombustible Daily, sino también del nuevo eMoovy 100% eléctrico producido junto a Hyundai. Se trata de un vehículo diseñado para el transporte de cargas ligeras en entornos urbanos, que es ni más no menos que el primer modelo chasis cabina eléctrico en su segmento con una capacidad de entre 2,5 a 3,5 toneladas. Además, tiene 215 CV con una enérgica entrega de par inmediata, lo que junto a una autonomía de hasta 320 kilómetros, le perite enfrentar no sólo trabajos de gran fuerza sino también durante largas horas en jornadas de trabajo exigentes, manteniendo la agilidad y maniobrabilidad propias de un turismo pero con la capacidad y robustez de un camión ligero.