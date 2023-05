Cupra Tavascan: los coches eléctricos también son divertidos

Lateralmente destaca el estilo Coupé, que arranca en un pilar “A” muy inclinado y termina con una caída que genera deportividad y exclusividad. Unas características enfatizadas por una línea de nervio por encima de las manillas de las puertas, que marcan una línea que va de más a menos y que acentúa su agresividad.

No cabe duda de que lo más espectacular de la zaga del coche es su firma lumínica. No solo une las ópticas por un haz de luz que va de un lado a otro, sino que en este caso se ilumina también el logo de Cupra que va en el centro, con lo que el impacto visual es extraordinario. No cabe duda de que es una magnífica manera de que nos identifiquen en la lejanía, y que todo el mundo sepa que está rodando un Cupra Tavascan. Si nos acercamos un poco a las ópticas, podremos ver la extraordinaria configuración de las mismas, formadas por miles de diminutos leds, además de incorporar el nombre del modelo en el centro de la misma.