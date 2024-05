DS 4 Hybrid, un favorable paso atrás

El primero en introducirlo fue el nuevo DS 3 , y ahora es el DS 4 el que integra este propulsor microhíbrido con etiqueta ECO . Esta tecnología fusiona la potencia del motor de gasolina y la eficiencia de un motor eléctrico. El propulsor de combustión desarrolla 136 caballos y el eléctrico 28 CV (21 kW). Este último se alimenta de una batería de iones de litio de 0,9 kWh que se recarga con el motor de combustión o mediante las frenadas regenerativas, por lo que no hay que enchufarlo nunca a la red.

Pese a ser un mild hybrid, el motor eléctrico puede mover por sí solo el coche, hasta el punto de que el DS 4 Hybrid puede funcionar en modo eléctrico durante más del 50% del tiempo de trayecto en entornos urbanos, lo que no solo reduce las emisiones de CO2, sino que también garantiza un viaje más silencioso y suave. Además, en carretera, la combinación de gasolina y energía eléctrica proporciona una eficiencia y flexibilidad óptimas, ofreciendo un rendimiento excepcional con un consumo de combustible reducido.

En comparación con el DS 4 PureTech 130 Automático, en el ciclo de homologación combinado WLTP, consume hasta un 20% menos de gasolina (1,2 litros menos de combustible necesarios para recorrer 100 kilómetros) y reduce 27 gramos por kilómetro de CO2 (o 15% en este DS 4) a 112/118 gramos por kilómetro de CO2. En ciudad, la reducción del consumo puede llegar hasta el 38%.

Otro punto a favor de la tecnología Hybrid es que no comprometa la practicidad ni la capacidad de almacenamiento. Los componentes de este sistema están estratégicamente ubicados bajo el capó y en el suelo, lo que permite mantener intacto el espacio del maletero, asegurando que los conductores no tengan que sacrificar la funcionalidad por la eficiencia. Y no hay que pasar por alto que el DS 4 Hybrid accede a la etiqueta ECO de la DGT con todas las ventajas ficales y de uso que eso conlleva para el usuario.