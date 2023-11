El fabricante chino de automóviles eléctricos BYD (Build Your Dreams) ha lanzado el nuevo Dolphin, un turismo del segmento C con una autonomía de 427 kilómetros de autonomía que será el primer modelo de la familia Ocean de la marca y que ya está disponible en el mercado español con una campaña de lanzamiento, más aportación de la marca para quien se adhiera al Plan Moves III, por un precio que podría rebajarse hasta los 24.480 euros.