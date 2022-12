El Ford Bronco llegará a Europa con dos motores gasolina desde 60.000 euros

Como escribió nuestra compañera Telva Somoza en este portal, el Bronco es un todoterreno de los de toda la vida. De aspecto rudo gracias aun diseño muy cuadrado y robusto gracias a detalles como sus protecciones para dotarle de ese espíritu aventurero que busca Ford. De hecho, desde Norteamérica lo llaman el GOAT, no por ser el mejor de todos los tiempos, sino porque pude superar cualquier tipo de terreno (Goes Over Any Type of Terrain).

Las propiedades offroad del Bronco se deberán al sistema Terrain Management System, que facilita la conducción por terrenos complicados y a funciones como el Trail Control, que pudimos probar en el nuevo Ranger Raptor y que propone una especie de control de crucero para situaciones fuera del asfalto.