El MG3 híbrido promete un precio mucho más bajo que la competencia

El nuevo MG3 Hybrid será el primero de los tres modelos híbridos HEV que MG lanzará en 2024, sumándose a los eléctricos ZS EV, MG4 , MG5, Marvel R y Cyberster , además del híbrido enchufable HS Plug In Hybrid .

Como decíamos al inicio el MG3 Hybrid continuará la senda de los MG4 y MG HS Plug In Hybrid, que han llevado la electrificación EV y PHEV a todos los públicos. El MG4, líder de ventas de los eléctricos generalistas, se comercializa desde 18.480 euros, siendo el primer modelo eléctrico a que ha igualado su precio con un automóvil equivalente de combustión. Disponible a partir de 25.440 euros, el MG HS Plug In Hybrid no solo es el híbrido enchufable más accesible del mercado, sino también un SUV familiar premium completamente equipado.

Pero éstos no sólo destacan por su precio de venta (con promociones de la marca y las ayudas del Plan Moves III), sino que ambos ofrecen además uno de los costes totales de propiedad (precio, más energía, mantenimiento, seguros e impuestos) más bajos del mercado, muy inferior a los modelos de combustión equivalentes.