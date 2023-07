Quizá una de las alternativas es comprar un modelo a escala. Pero no nos referimos a una figurita para la estantería, sino uno en el que te puedas montar e incluso conducir si no eres demasiado alto. Eso sí, olvídate de escuchar su mítico motor, ya que hablamos de replicas pequeñas del Ferrari 250 Testa Rosa 100% eléctricas, creadas por The Little Car Company.

El Ferrari Testa Rossa J a escala se fabrica en colaboración con la propia marca italiana para que cada detalle sea exacto al modelo de carreras que alcanzó niveles de éxito sin precedentes en las décadas de 1950 y 1960. El 250 Testa Rossa logró 18 victorias a lo largo de su dilatada historia y se hizo con tres títulos del Campeonato del Mundo de Turismos Deportivos en 1958, 1960 y 1961. Sus mayores logros llegaron en Le Mans, donde ganó la gran carrera de 24 horas cuatro veces en 1958, 1960, 1961 y 1962.