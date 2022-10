Tenemos dos noticias del Hyundai Ioniq 6 ¿Cuál quieres primero: la buena o la ‘mala’? La buena es que la marca ya inicia la preventa del esperado modelo eléctrico con una edición especial de lanzamiento. Y la ‘mala’ es que “por el momento” no estará disponible en España . El Ioniq 6 First Edition , equipado con una serie de tecnologías avanzadas y diseño único.

La edición de lanzamiento cuenta con tracción total y batería de autonomía extendida de 77,4 kWh. Además, los clientes que reserven ya el modelo en esta edición de lanzamiento, podrán disfrutar de una suscripción gratuita de un año al paquete Ionity Premium, a través del servicio público de recarga integrado paneuropeo de Hyundai, Charge myHyundai. Charge myHyundai ofrece acceso a más de 400.000 puntos de recarga en toda Europa, incluyendo conectores de CA y CC.

Los clientes de Alemania, Reino Unido, Francia, Noruega y Países Bajos podrán reservar a partir del 9 de noviembre el Ioniq 6 First Edition a través de la página web de Hyundai. En España todavía hay esperanzas de que este modelo se sume al catálogo de la firma coreana, ya que en la nota oficial pone que “de momento no está disponible en el mercado español”. Por lo que no cierran la puerta a su posible comercialización. Eso sí, más vale que se den prisa, ya que las reservas de esta edición de lanzamiento estarán restringidas a una por cliente por orden de llegada, ya que el modelo está limitado exclusivamente a 2.500 unidades.