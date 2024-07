Hyundai Santa Fe: abierto a nuevos horizontes

Dispone de una batalla de 2,81 metros, y le permite a Hyundai ofrecer muchísimas cosas. Lo primero son tres filas de asientos, con lo que podremos viajar con hasta siete pasajeros. Los dos traseros no son incómodos y su acceso es cómodo. Además, si no los vamos a usar, se pliegan de tal manera que el maletero que nos queda es completamente plano, y no da la sensación de que estamos ante un siete plazas. Eso sí, si las utilizamos todas, el maletero se reduce de forma considerable... pero no lo podemos tener todo.