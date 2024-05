A su llegada, el Avenger 4xe se convierte también en la versión no eléctrica más potente de la gama gracias a sus 136 CV. Aunque mantiene el mismo motor turbo de gasolina de 1.2 litros , la mayor potencia de los propulsores eléctricos, 21 kW cada uno, permiten que entregue en total 36 CV más y 25 Nm más de par máximo que la versión e-Hybrid de tracción delantera. La potencia de la versión 4xe se envía a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de seis velocidades.

El Avenger llegó en 2022 y se convirtió en Car of the Year 2023 por la capacidad de traducir en un pequeño SUV urbano toda la esencia de la marca. Diseño, dinamismo y capacidad offroad se unían en un vehículo hábil y ágil para circular en la ciudad. No obstante, aunque los caminos de tierra nunca se le dieron mal, ahora da un salto adelante con el sistema de tracción total de la marca.

En ese sentido, cuenta con distintas opciones para adaptar la experiencia de conducción al tipo de terreno en el que se circula. Por ejemplo, a bajas velocidades, la tracción total es permanente al 50:50, pero a velocidades medias se prioriza el eje delantero, dejando el trasero únicamente para situaciones de emergencia. A velocidades rápidas, el eje trasero queda desactivado.