$!Jeep y The North Face se asocian para llevar al Avenger a la cima

Jeep y The North Face lo han vuelto a hacer, han creado la edición especial Avenger 4xe The North Face, una versión del SUV que irradia aventura por los cuatro costados con su imponente aspecto. Pero esta vez el reto no era solo lograr un diseño impactante, sino dotal al todocamino de una personalidad todoterreno y combinarla con un motor sostenible. Inspirado en el Mont Blanc, esta edición limitada lleva la esencia de ambas marcas en cada detalle. La edición está limitada a 4.806 unidades, un guiño a la altura del Mont Blanc, la montaña más alta de Europa.