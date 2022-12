Lamborghini Huracán Sterrato: 610 CV de diversión sobre tierra

Por mucho que cueste creerlo, este 2022 marcará el adiós de Lamborghini a sus motores 100% gasolina . El contexto mundial ha afectado también a los planes de desarrollo en Sant’Agata Bolognese y la inversión para c ompletar la electrificación , de cerca de 1.500 millones de euros, supone también despedirnos de sagas icónicas como el Huracán. O mejor dicho, de la mecánica de combustión protagonizada por el V10 de 5,2 litros y 610 CV de potencia . Un motor que montará, por última vez, la atrevida e irreverente creación llamada Lamborghini Sterrato.

Los del miura saben llamar la atención, de eso no hay duda. ¿Quién si no se atrevería a despedir una era de superdeportivos con un concepto cercano al 4x4? El último Huracán sin electrificar no es otro que una edición limitada a 1.063 unidades, con tracción total, guiños estéticos y funcionales al off-road y un modo Rally para circular por pistas, o lo que se te ocurra. ¿Una locura? Sin duda y nosotros lo celebramos, además de vaticinar un posicionamiento único para este Sterrato, que arranca su producción en febrero de 2023.