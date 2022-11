Lamborghini convierte el sonido de sus motores en canciones de Spotify

Este viaje musical se pone en marcha con el motor V12 del Aventador LP 780-4 Ultimae, el último descendiente de la tradición deportiva de 12 cilindros que ha equipado los modelos más icónicos de la Casa del Toro Salvaje durante casi 60 años. El motor a bajas revoluciones ‘canta’ en F SHARP (92,50 hertzios), la misma tonalidad que la pista Canone infinito de Lorenzo Senni. A 4.000 rpm, los pistones afinan en Sol (98 hertzios), la velocidad de crucero a experimentar con Run Away de Ben Böhmer de fondo. En el pico más alto de 8000 rpm, se eleva en cambio el G SHARP (103,83 hertzios) de Sam Collins y su We Can All Dance.

Para singularizar los temas de ‘The Engine Songs’, el productor musical Alex Trecarichi, en colaboración con los ingenieros de sonido de Lamborghini, aplicó las fórmulas de la Transformada de Fourier a la música del motor. Se trata de una transformación matemática que el cerebro activa instintivamente para descomponer un sonido en sus infinitos subcomponentes. Trecarichi reprodujo esta cualidad natural en el estudio utilizando la inteligencia artificial. “Es un proceso que nos permitió encontrar las frecuencias fundamentales del motor que coinciden con las tres fases de su expresión: el ralentí, la velocidad de crucero a 4.000 rpm y su máxima potencia”.