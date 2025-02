Lynk & Co 08, el híbrido enchufable con más autonomía eléctrica del mercado

La carga rápida de corriente continua (CC) es otro punto clave de este modelo. Del 10% al 80% en solo 33 minutos. Esto significa que en lo que tomas un café y revisas el móvil, el coche ya está listo para seguir el camino sin emisiones. Nada de largas esperas ni de depender de cargadores lentos.

El Lynk & Co 08 batallará en el segmento el D-SUV, es decir, el de los grandes todocamino. Aún no se han detallado aspectos como el interior, los materiales o la tecnología a bordo, pero conociendo a Lynk & Co, podemos esperar un enfoque moderno y funcional, alineado con su estilo rompedor. Tampoco se han revelado detalles sobre los sistemas de asistencia a la conducción o la conectividad, pero es de suponer que el 08 estará bien equipado al tratarse del modelo estrella de la gama. La marca apuesta por una experiencia de usuario digital y avanzada, por lo que no sería raro encontrar asistentes inteligentes, integración total con smartphones y una interfaz de infoentretenimiento de última generación.