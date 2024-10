Nuevo Lancia Ypsilon: Premium italiano ‘made in Spain’

El renacimiento de Lancia arranca con buen pie y, aunque lo hace con su modelo de acceso, el nuevo y agraciado Ypsilon , por estética, equipamiento, dinámica y planteamiento, la verdad es que lo consigue. Luce, orgullosamente, su nombre en grandes letras , tanto en el frontal -con una firma lumínica muy atractiva y diferenciadora, difícil de conseguir en la actualidad-, como en su imponente trasera -con ópticas redondas ‘flotantes’ en clara alusión al mítico Stratos-, mientras que lateralmente su línea es muy vanguardista -con permiso de los clásicos escudos colocados, ésta vez, en el pilar C-.

Con 4,08 metros de longitud, 1,75 de anchura y 1,43 de altura, dispone de un buen y luminoso interior que, sin ser su mejor virtud, no es tampoco un defecto destacable. Aunque Lancia homologa 5 plazas, lo cierto es que cuatro adultos viajan bien , mientras que el eventual quinto pasajero no sólo irá incómodo, sino que incomodará a los demás. El maletero, con 352 litros de capacidad -309 en el caso del eléctrico- es tan correcto como aprovechable.

Lancia ofrece su nuevo Ypsilon con dos motorizaciones; un tricilíndrico turboalimentado de 1.2 litros, híbrido de 101 CV con cambio automático de doble embrague y seis relaciones y un 100% eléctrico con 156 CV y 403 kilómetros de autonomía y batería de 51 kWh capaz de cargar hasta a 100 kW en continúa y 11 kW en alterna. El año que viene, Lancia recuperará las míticas siglas HF para una versión deportiva -también 100% eléctrica- con 240 CV, tracción delantera -todos los nuevos Ypsilon lo son- y diferencial autoblocante mecánico.

Como no podía ser de otra manera en un marca con claras intenciones ‘premium’, tanto el diseño interior, como los materiales, acabados y equipamientos tienen ese acento plus del que carecen un E208 o un Corsa Electric, pero que si encontramos -con orientación más deportiva- en su primo el también nuevo Alfa Romeo Junior. Así desde el volante -otra vez con la palabra Lancia, al máximo tamaño posible-, hasta ‘la mesita de café’ -repisa redonda muy bien integrada en la consola central- o las grandes pantallas, el tapizado de terciopelo, el cargador del móvil, el acceso y arranque sin llave, faros y pilotos leds, compatibilidad Android Auto y Apple CarPlay sin cables, etc. sin olvidar exquisiteces (opcionales) propias de categorías superiores como los asientos de reglaje eléctrico, calefactables y con función de masaje.