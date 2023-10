Opel sigue apostando fuerte por la electrificación con los nuevos Opel Corsa Electric

Opel ya anunció que su futuro en Europa sería totalmente eléctrico a partir de 2028, por lo que no es de extrañar que la marca alemana aproveche cada lanzamiento o actualización de sus gamas para introducir o potenciar su oferta eléctrica y electrificada. Es el caso del recién actualizado Corsa que duplica su oferta eléctrica -etiqueta 0- y anuncia sus híbridos ligeros (Mildhybrid) con el motor 1.2 de gasolina y tecnología de 48 voltios -etiqueta ECO-, además de sus variantes de gasolina con 75 y 100 CV -ya no hay versión diésel-.

Común a todos es la nueva imagen presidida por ese frontal negro que Opel denomina Vizor y que a éste Corsa le sienta divinamente -sobre todo en combinación con la pintura bitono con el techo negro que, gracias al particular diseño del pilar C, parece que flotase sobre el coche- y otros detalles como los mejorados faros LED de 14 elementos, el renovado interior con nuevos asientos y tapicerías, pantallas más grandes y con mejores gráficos e infotaintment, nuevo volante, etc.