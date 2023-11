Probamos en ‘exclusiva’ el nuevo Hyundai Ioniq 5N en Corea

Se trata de un modelo de los que quitan el hipo, o te lo provocan. Es una auténtica máquina de producir adrenalina a cada toque de acelerador, a cada frenada, a cada curva, en cada recta. Estamos ante el deportivo más total, radical y divertido que he podido probar en los últimos años. Bendita adrenalina.

Pues bien. Hoy, 23 años después, les digo que volvería a titular lo mismo para referirme a este modelo que hemos tenido la suerte de probar en ‘exclusiva’ como jurados del Car Of The Year por las carreteras y circuitos de Corea del Sur: El Hyundai Ioniq 5N .

El Ioniq 5N no solo es la versión extrema del modelo 100% eléctrico de la marca coreana, es el buque insignia de la división ‘N’ de competición de Hyundai. Si tuviésemos que compararlo con algún modelo actual del mercado no podríamos. Pese a compartir mucho con el Kia EV6 GT no es lo mismo, tampoco es un BMW iM50, ni un Porsche Taycan, ni siquiera un Tesla. El Ioniq 5N es un coche nacido para ser así como es: radical. Tiene ese punto ‘canalla’ que hoy en día se echa de menos en los vehículos eléctricos.

Está desarrollado en el centro técnico de Namyang (Corea del Sur) y se han hecho pruebas de circuito en Nürburgring, pero también se ha llevado al extremo en carreteras de Estados Unidos, Suecia, España, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.