El resultado es un coche no solo eficiente, la prueba la terminamos con un consumo de 4,2 litros cada 100 kilómetros -menos que lo declarado por la marca-, sino también cómodo, muy silencioso y ágil gracias a la entrega instantánea de par desde cero. Estas cualidades lo convierten en un aliado en ciudad, donde su tamaño de 4,51 metros será su mayor hándicap, aunque no es un problema, y en autopista. Mención especial a su comportamiento en carreteras más divertidas, con el modo Sport emitiendo por los altavoces un sonido de motor y cambios de marcha que nos pone a tono mientras encadenamos curvas con soltura gracias al trabajado ajuste de sus suspensiones. No hacía falta, pero el guiño es divertido.

Su buen comportamiento en marcha no debe eclipsar el trabajo realizado en el interior. Personalmente, me gustaba más el diseño de sus predecesores, pero eso no quita que es el más ergonómico hasta la fecha. Es minimalista, con todos los comandos repartidos entre el volante, los controles físicos de la climatización y su pantalla central de nueve pulgadas. Su sistema de infoentretenimiento no es el más moderno, pero cumple, la respuesta es buena y es compatible con la mayoría de móviles. El cuadro de instrumentos es mitad digital y mitad analógico -o 100% digital en acabados más altos-, reactivo a sistemas como la navegación y con la información justa.