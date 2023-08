$!Skoda Karoq, un excelente compañero de viaje

Skoda renovó el pasado verano el Karoq, un modelo que no había recibido ninguna actualización desde que se lanzó en 2017. Algo lógico si pensamos que había vendido más de medio millón de unidades matriculadas hasta la fecha, y que fue el tercer coche más vendido por la firma checa en 2021 tras el Octavia y el Kamiq . Si algo funciona, mejor no tocarlo. Pero sí cabía una ligera actualización en su diseño y tecnología para modernizarlo.

Los cambios en la carrocería del Karoq no incrementan su tamaño, que se mantiene en 4,4 metros de longitud . Esta compacidad junto con un maletero de hasta 521 litros con el sistema varioflex lo convierten en uno de los más funcionales de su segmento. El habitáculo también se puso al día con nuevas molduras decorativas e iluminación ambiental LED mejorada, además de materiales de aspecto y tacto más agradable.

Al Skoda Karoq no le falta nada para disfrutar de un viaje placentero. La conexión inalámbrica con los sistemas Andoid e iOS permiten disfrutar de toda la información del smartphone en el sistema nativo del vehículo. También hay puertos USB C para una conexión con cable, o para cargar los dispositivos, a lo que se suma una toma convencional de enchufe en la parte trasera del túnel central a la que tienen fácil acceso los ocupantes de la banqueta posterior.

Se agradece especialmente poder disfrutar de una pantalla central de 9,2 pulgadas y del Digital Cockpit de 10,25 pulgadas . Además, gracias a la eSIM integrada, el Karoq está siempre conectado a Internet, lo que permite acceder a una gran cantidad de servicios móviles en línea de Skoda Connect . Hablamos, eso sí, de los modelos con los niveles de acabado más exclusivos de los 4 disponibles: Active, Ambition, Style y Sportline . Además, se cuenta con 9 paquetes de equipamiento según lo que se quiera optimizar en el vehículo: Multimedia, Invierno, Seguridad, Simply Clever, Parking, Travel, Light, Performance y Confort. Estos se pueden combinar, pero lo que no se puede es coger por separado las opciones de varios de ellos.

En diésel la oferta se compone del 2.0 TDI de 115 CV que se puede combinar con cambio manual o con el DSG, y el 2.0 TDI de 150 CV con tracción 4x4 y también asociado al cambio manual o al DSG opcionalmente.

La unidad de pruebas montaba el motor gasolina 1.5 TSI de 150 CV con cambio DSG. Se trata de un motor que no destaca por su potencia, a no ser que exprimas las revoluciones con el modo automático o las levas del volante, pero sí ofrece un comportamiento suave y progresivo, lo cual es ideal para una conducción diaria por todo tipo de contextos. Trabaja en silencio y con baja rumorosidad, lo cual es especialmente interesante cuando llevas muchas horas al volante. La nota más negativa quizá sea el consumo, con una media de 6,8 litros a los cien, aunque contando siempre con cuatro ocupantes y su equipaje. Pero hay que tener en cuenta que este no era el motor más recomendable recorrer largas distancias, ya que los diésel pueden lograr un mejor rendimiento con menos consumo. Por suerte el Karoq cuenta con suficientes alternativas como para adaptarse a las necesidades de cada cliente.