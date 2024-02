Renault 5 E-Tech: el retorno de todo un icono

La llegada del nuevo presidente de la marca, Luca de Meo y su estrategia de electrificación no solo para el presente sino también para el futuro ha dado lugar a la “resurrección” del R-5 en versión cien por cien eléctrica con múltiples objetivos a cumplir. El primero de ellos es competir en un segmento que se está volviendo cada vez más activo y en el que la marca del rombo quiere tener un lugar predominante.

Mantiene unas dimensiones muy compactas gracias a unos voladizos muy cortos, con una carrocería que mide 3,92 metros de largo, 1,77 metros de ancho, 1,50 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,53 metros. El maletero ofrece una capacidad de 327 litros. El R-5 se ha desarrollado sobre una nueva plataforma pensada exclusivamente para coches eléctricos.

En su diseño abundan las líneas suaves con el objeto de ofrecer una buena aerodinámica pero no se han descartado toques que recuerdan el pasado como por ejemplo las aletas ensanchadas. Las manecillas de las puertas traseras están camufladas en el montante trasero. Todas las versiones llevarán llantas de 18 pulgadas, con tapacubos o llantas de diseño muy particular y discutible estéticamente. El coche llegará con cinco colores siendo el verde el único que no tendrá sobreprecio.