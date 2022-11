Seat León 1.5 TSI 130 CV FR: reajuste con una gama más simple

Seat ha dado un paso más en la reestructuración de un modelo tan emblemático como el León y ha hecho un reajuste de gama y de acabados acomodándose a la demanda del mercado. Con dos millones y medio de unidades vendidas, el León se mantiene como uno de los pilares de la marca de Martorell destacando en particular no solo por su imagen y por su comportamiento dinámico, sino también por disponer de una variedad tecnológica con la oferta de cinco variantes diferentes, híbrido enchufable, híbrido ligero, gasolina, diésel y gas natural comprimido. De esta manera la firma española tiene en su gama versiones con etiquetas C, Eco y Cero.