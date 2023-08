Ya no está disponible en el configurador de Mini , que sí dispone del acabado Mini Essential, Classic, Yours y la Resolute Edition, así que deberás buscar entre los concesionarios de la firma. Lo podrás encontrar en la versión tres puertas, cinco puertas y el Cooper SE eléctrico. En los dos primeros casos se ofreció con el motor 1.5 turbo de 136 CV o el 2.0 turbo de 178 CV , pero nosotros hemos probado la variante eléctrica.

Todo lo que he comentado anteriormente encaja en la historia del Mini, así que no puede ser un detalle negativo a la hora de valorar su compra. Si buscas algo más grande, puedes optar por las carrocerías Clubman o Countryman , disponible en versión híbrida enchufable con su distintivo Cero de la DGT y un sistema de propulsión más adecuado para aquellos que no tengan cargador en casa.

De todas ellas cabe destacar la limitación en las funciones de confort (calefacción y aire) del Green +, así como el cambio en la frenada regenerativa que llega a permitir una conducción de un único pedal (sin frenada total). Un sistema que viene de perlas durante la circulación por la ciudad, al tiempo que permite estirar la autonomía y alcanzar lo prometido por el fabricante. De ahí que este Mini Cooper SE Camden Edition me resulte recomendable para aquellos conductores que realizan trayectos interurbanos y urbanos, de unos 50-80 kilómetros, siempre y cuando tengan donde cargar en casa o el trabajo. No me lo plantearía como coche único de una familia, y mucho menos me lanzaría a viajar con él. Tampoco está pensado para eso