$!Toyota RAV4 GR Sport: estilo deportivo para el más vendido del mundo

Mientras el Hyundai Tucson lidera el ranking como más matriculado en España, el resto del mundo apuesta por otro SUV como su favorito: el Toyota RAV4 . Es, de lejos, el modelo más vendido en todo el planeta y le sigue el Corolla en segunda posición. El éxito de los japoneses no se pone en duda, como tampoco el acierto en su estrategia de marketing. Primero convencen al usuario de su fiabilidad, eficiencia y practicidad , pero no solo eso, ahora también le conquistan de manera aspiracional con versiones como el Toyota RAV4 GR Sport.

Esta gama, inspirada en las victorias de Toyota Gazoo Racing en el Rally Dakar o el Mundial de Rallies , abre las puertas al usuario más apasionado. Aquel que, pese a su lado racional que busca modelos de bajo consumo y fiables, quiere mostrar su carácter atrevido en su coche. Esta gama, llamada GR Sport no se puede confundir con las variantes prestacionales de la firma, que cuentan con especificaciones en pro de la conducción deportiva. Hablo, por ejemplo, del GR Yaris , Supra o el GR86.

El RAV4 GR Sport de lanzamiento luce la combinación del rojo Emoción con el techo, alerón y pilar central en combinación con el negro , pero no es la única opción. Para su SUV más exitoso ponen a disposición una paleta amplia de colores, como los metalizados plata Luna, gris Grafito o azul Orión, junto a los tonos de los Gazoo Racing: Blanco perlado, Rojo Emoción y Negro Cosmo .

En España se dispondrá de un único paquete llamado GR Sport Plus y que incluye un mayor equipamiento que en el resto de países. A lo comentado se suma: techo panorámico, cámara de visión 360 grados, equipo de sonido premium JBL, levas en el cambio y el sistema Smart Connect+. Una ampliación que, lógicamente, no sale gratis y lo sitúa en los 50.600 euros de partida, el mismo precio que encontramos en un Toyota RAV4 Luxury o Adventure Plus (topes de gama).