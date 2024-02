Toyota Yaris: unas mejoras con sentido

Coincidiendo con el veinticinco aniversario de su lanzamiento (1999-2024), Toyota renueva uno de sus modelos más icónicos, el Yaris , del que se han vendido más de diez millones de unidades . Son cambios más internos que externos, ya que el fabricante nipón ha centrado sus esfuerzos en otros aspectos que no son estéticos. Y es que en Toyota tienen claro que el Yaris es un modelo que tienen gran aceptación entre sus clientes , y cuando esto se consigue no hay que modificarlo con cambios insustanciales . Pero aún así, hay un aspecto con el que podremos diferencias a los Yaris más actuales, y son sus llantas de aluminio de dieciséis pulgadas en su gama de acceso, y de diecisiete en el siguiente . Todo ellos con la opción de poder elegir entre trece colores , nueve de ellos monotono y cuatro bitono.

Como no podía ser de otra manera, Toyota incorpora los últimos sistemas de seguridad, ha mejorado muchos de los que ya equipaba el vehículo, y añade algunos que no tendría que incluirlos, pero que no faltan dentro del equipo. En carretera, el nuevo Toyota Yaris destaca por su chasis, que nos ofrece un gran seguridad, con una magnífica entrada en curva con un aplomo que nos infunde confianza y no nos sorprende con situaciones que puede provocar una situación de lo más desagradable.

En esta ocasión nos pusimos a los mandos del acabado “Premier Edition”, que como su nombre indica es una versión especial que incorpora, además del motor de 130 CV, llantas exclusivas de 17 pulgadas, ópticas delanteras led, cristales oscurecidos, tapicería de cuero y un color azul especial con el techo en negro. Tanto el puesto de conducción como el del acompañante son cómodos y confortables. Las espaldas se ajustan a los asientos, por lo que tardamos en acusar la fatiga.