Volkswagen Passat Variant: el más vendido y el único a partir de ahora

No os asustéis, el Volkswagen Passat no tendrá variante eléctrica. Para eso estará el nuevo Volkswagen ID.7, presentado en Estados Unidos y disponible en España desde 61.970 euros. Eso no quiere decir que la aerodinámica no sea importante en los modelos térmicos o electrificados como esta berlina, que presenta un alerón en el techo y un difusor bastante bajo en la zona posterior.

En la visión frontal, se vislumbra una persiana eléctrica que regula la refrigeración del motor y unas cortinas de aire que evitan turbulencias al tiempo que dirigen el aire hacia las ruedas y enfría los frenos. Los retrovisores tienen un diseño afilado para cortar el viento y los bajos presentan un diseño centrado en la estabilidad, el aplomo y la eficiencia.