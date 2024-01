Polestar ya permite configurar y reservar el Polestar 4 , que se comercializa en España con un precio que parte de los 65.900 euros . Eso sí, las entregas del vehículo no comenzarán hasta el mes de agosto , puesto que su producción se inicia a mediados de 2024.

Cuenta con dos versiones Long range equipadas con una batería de 100 kWh . La versión Long range Dual motor (72.900 euros) tiene una potencia de 544 CV y 686 Nm de par motor, con una autonomía aproximada de hasta 580 km (WLTP). Para conseguir más autonomía y eficiencia, un embrague de desconexión permite desconectar el motor eléctrico delantero cuando no se necesita.

La tecnología de vanguardia de la que dispone el Polestar 4 no sólo se enfoca al confort, sino que también se aplica a la seguridad , para cumplir con los más altos estándares. Cuenta con el avanzado sistema de asistencia a la conducción SuperVision de Mobileye , que emplea 12 cámaras , un radar y 12 sensores de ultrasonidos . Eso incluye una cámara de vigilancia del conductor que sigue los movimientos de la cabeza y los ojos del conductor para evitar accidentes por fatiga o distracción.

Al generoso equipamiento de serie se pueden sumar distintos paquetes opcionales. El paquete Plus (5.500 euros) incluye mejoras de confort y tecnología, mientras que el paquete Plus Pro (2.000 euros) añade ruedas de 21 pulgadas y sutiles detalles de diseño. La mejora Nappa, que se puede combinar con el paquete Plus, incluye tapicería de napa con certificado de protección animal con ventilación y masaje, altavoces adicionales en los reposacabezas de los asientos delanteros y confortables reposacabezas traseros.

El paquete Pilot incluye Pilot Assist con todas sus funciones. El paquete Performance (4.500 euros) refuerza el carácter deportivo de la versión Long range Dual motor con ruedas de 22 pulgadas, frenos Brembo de cuatro pistones, chasis deportivo Polestar Engineered y detalles en Swedish Gold en frenos, cinturones de seguridad y tapas de válvulas.