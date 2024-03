Si las ruedas de tu coche están más o menos infladas de lo que deberían, podrías no sólo desgastarlas de más, sino tener un accidente al no agarrarse correctamente. Otro de los motivos es el gasto de combustible , ya que si están muy deshinchados tus neumáticos el coche probablemente acabe consumiendo más .

Mantener una velocidad constante cuando viajamos es esencial para no incrementar el gasto de combustible. No te excedas en la velocidad a la que viajas y conduce con el control de crucero activado (si tu coche lo tiene) o entorno a la misma velocidad siempre que puedas. Los acelerones y frenazos no sólo pueden hacer que gastes más gasolina sino que pueden ser peligrosos de cara al viaje.