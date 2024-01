La pegatina ITV es un elemento que, en nuestro país, todos los vehículos suelen llevar a la vista. Sin embargo, siempre hay personas que intentan evadir la normativa y que circulan sin ella colocada o incluso sin la ITV al día. Si hace poco has escuchado que llevar esta pegatina ya no es obligatorio, te explicamos lo que ha dicho AECA-ITV sobre el tema .

Si eres de los que no se preocupa por el cuidado de su vehículo y a la hora de pasar una ITV no apruebas, debes saber que la multa a la que te enfrentas por circular con una ITV caducada o desfavorable es de hasta 500 euros, y puede suponer la inmovilización de tu coche. Si además modificas la pegatina ITV para que parezca que la has pasado, la multa ronda entre los 6.000 y los 12.000 euros al considerarse un delito grave.

Y viendo esto es probable que te preguntes si es posible que te multen por pasar la ITV a tu vehículo una vez está caducada. Pues lo cierto es que debes tener cuidado, ya que el mero hecho de tener la ITV caducada no es motivo de multa, pero circular o tener el vehículo operativo con la ITV fuera de plazo sí es motivo de sanción.