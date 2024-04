$!Alergia y conducción: cómo reducir los síntomas al volante

Además, la alergia no afecta a todos por igual , la aparición de los síntomas y su gravedad depende de la zona de residencia de la persona afectada, del tipo de polen al que es sensible y de la época en la que polinizan las plantas que le dan alergia.

En primavera, la mayoría de flores y plantas están en plena polinización, por lo que es la época del año en la que se registra el mayor nivel de polen en el aire . No obstante, hay muchos alérgicos a plantas que polinizan en otras épocas del año, por lo que la alergia no es un problema que afecta a la población exclusivamente en marzo, abril, mayo y junio.

Si eres alérgico, es muy probable que tu médico te haya recetado antihistamínicos para reducir los molestos síntomas de las reacciones alérgicas. A pesar de que los antihistamínicos de última generación tienen menos efectos secundarios que los de primera generación, no es recomendable que conduzcas si tomas este tipo de medicación, ya que suele provocar efectos secundarios que influyen en la conducción, como somnolencia, mareos, visión borrosa, náuseas, ansiedad, sequedad de boca, dolor de cabeza, palpitaciones, etc. Recuerda que todos los medicamentos que no son compatibles con la conducción tienen un pictograma en la caja que indica que no se debe conducir mientras se toman.