Alquilar una camper por primera vez: todo lo que tienes que saber

El movimiento camper se desarrolló con fuerza a partir de la pandemia, como una nueva opción a tener en cuenta a la hora de disfrutar de las merecidas vacaciones. El problema surge a la hora de realizar la inversión necesaria para adquirir una camper o una autocaravana. El rango de precios es amplio, pero siempre su coste va a ser elevado. Y existe la duda de si nos adaptaremos a esta forma de viajar.

Aquí es cuando se presenta la opción de alquilar una camper. Gracias a ello tenemos la posibilidad de probar si nos gusta esta modalidad de ocio, o incluso repetir en más ocasiones, ya que si el uso de una camper no es intensivo, en la mayoría de los casos no suele resultar rentable su adquisición. Y hay que tener en cuenta que tendríamos que pagar por un alquiler de una plaza de parking cuando no la estemos usando, si no disponemos de un lugar para ello en nuestra propia casa.