Como ya sabrás, hay muchas enfermedades que no son compatibles con la conducción y con las que tendrás que renunciar a ponerte al volante aunque no te guste. Muchas de ellas no tienen un tratamiento funcional, pero existen otras que sí que pueden remediarse o cuyos efectos son únicamente pasajeros.

En el caso de la amaxofobia, por suerte, existen tratamientos, y más abajo te contaremos cómo puede afectarte esta enfermedad y cómo podrías tratarla si la padeces.