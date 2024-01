El carnet por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006 y su objetivo era reducir el índice de mortalidad en las carreteras además de concienciar a los conductores españoles sobre los peligros de la conducción. Actualmente, si pierdes los puntos de tu carnet de conducir, existen unos cursos en los que puedes recuperarlos.

Cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que en España te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, en la actualidad también puedes conducir motocicletas con este carnet, pero se deben cumplir estos requisitos: