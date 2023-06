Si tienes pensado apuntarte a una autoescuela para aprender a conducir y, tras recibir la ansiada placa de la ‘L’ que te identifica como conductor novel, comprarte un coche con transmisión automática, debes saber que no es necesario que te saques el carnet de conducir convencional (permiso B), puesto que si tienes muy claro que nunca vas a conducir un coche manual, puedes optar directamente por el carnet específico para coche automático. De hecho, seguro que en más de una ocasión has oído hablar del carnet de conducir para coches automáticos pero no tienes muy claro si en España es válido o si te lo puedes sacar. A continuación, despejamos todas tus dudas sobre este carnet poco conocido por los usuarios.

Este permiso que sí se puede obtener en España es una variante del carnet B y es válido únicamente para los conductores que utilicen un automóvil sin pedal de embrague ni caja de cambios con marchas.