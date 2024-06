$!Cómo pedir un duplicado del carnet de conducir: pasos y documentos necesarios

Si te han robado el carnet, lo primero que debes hacer es dirigirte a una comisaría a presentar una denuncia . Ten en cuenta que, en estos casos, a la hora de solicitar el duplicado a la Dirección General de Tráfico (DGT) te pedirán la denuncia, así que guárdala bien después de presentarla. Por otro lado, si simplemente has perdido el carnet, se te ha estropeado o tiene los datos desactualizados, no tendrás que realizar este proceso.

El carnet de conducir es un documento esencial para cualquier conductor. No obstante, en ocasiones, podemos perderlo, sufrir un robo o simplemente necesitar un duplicado debido a cambios en nuestros datos personales. En este artículo, te explicamos paso a paso cómo solicitar un duplicado del carnet de conducir en España .

Si necesitas un duplicado del carnet debido a cambios en tus datos personales (nombre, sexo, NIE a DNI, dirección, etc.) el trámite es totalmente gratuito , pero deberás presentar un documento original que acredite el cambio . Este trámite únicamente se puede hacer por Internet o de forma presencial.

A la hora de conducir es obligatorio llevar siempre el carnet, aunque sea en su versión digital en el móvil a través de la app miDGT. Si no lo llevas, puedes recibir una multa de hasta 100 euros, así que si has solicitado el duplicado de tu permiso, no te olvides de llevar siempre encima el permiso provisional. Por otro lado, si llevas el carnet encima pero lo tienes caducado, la sanción asciende hasta los 200 euros.