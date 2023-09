Conducir llevando el carnet es obligatorio para todos los conductores en nuestro país, y es que en caso de que los Agentes de Tráfico te obliguen a detener tu vehículo e identificarte no podrás negarte hacerlo . Con la nueva era de la digitalización existen muchas dudas acerca de si es obligatorio circular con el carnet físico o si puedes hacerlo sólo con el digital , y nosotros te lo aclaramos a continuación.

En España, cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, y como ya sabrás, existen otros muchos tipos de permiso de conducción que puedes obtener. Aquí te dejamos algunos de ellos: