Si tu coche es eléctrico, su mantenimiento será más sencillo que el de un vehículo de combustión. El motor eléctrico de estos coches no precisa de mantenimiento al no tener piezas móviles sometidas a rozamiento ni altas temperaturas. La electrónica y el sistema de carga de los coches eléctricos tampoco necesitan cuidados especiales. En cuanto a las baterías, es cierto que deben ser sustituidas con el paso de los años, pero no precisan de ningún tipo de mantenimiento. A partir de ahí, el mantenimiento de un coche eléctrico y uno térmico es igual: las suspensiones, los frenos, las luces, los limpiaparabrisas, los neumáticos, etc.